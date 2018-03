Programa incentiva empreendedorismo e oferece curso de gestão

Tamanho do texto

João Prestes Programa Primeira Empresa foi lançado nesta terça-feira (20)

Com o objetivo de impulsionar a cultura empreendedora, principalmente entre os jovens, o Programa Primeira Empresa foi lançado nesta terça-feira (23). O projeto tem a proposta de ensinar os princípios básicos dos negócios e acompanhar a empresa durante os dois primeiros anos.

Pessoas que desejam abrir a primeira empresa, sair da informalidade ou que já tenham firma aberta a menos de dois anos podem se inscrever no programa. As inscrições serão realizadas pelo site oficial até o dia 19 de abril. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos de idade e residir em Mato Grosso do Sul.

Os participantes farão um Curso de Iniciação ao Empreendedorismo. Serão oferecidas várias turmas para Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas. Essa etapa pretende envolver cerca de 500 pessoas.

Paralelamente, será oferecido o Diagnóstico do Perfil Empreendedor. A partir desse levantamento, serão selecionadas 60 pessoas que participarão do segundo curso, o de Gestão da Primeira Empresa e Plano de Negócios, com duração de dez dias.

O Programa vai acompanhar essas pessoas na abertura e no desenvolvimento da empresa por dois anos, através de encontros, reuniões de troca de experiências, diálogos e orientações aos empreendedores.

A iniciativa da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Mato Grosso do Sul (AJE-MS) conta com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), que destinou recursos oriundos do Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados (Funles).

O presidente da AJE-MS, Sullivan Vareiro, conta que a ideia foi copiada de programa similar, onde foram capacitadas mais de quatro mil pessoas e resultou na abertura de 800 novas empresas. “Quando a Semagro abriu o edital do Funles, vimos a oportunidade de trazer essa iniciativa para Mato Grosso do Sul. Até então, não havia sido possível exatamente pela falta de patrocínio”, afirmou.