Procon Estadual verifica diferença de até 57,96 % em preços de Smartphones

Divulgação/ProconMS A equipe do Procon Estadual visitou 14 estabelecimentos comerciais para a realização da pesquisa

Com o aumento do número de vendas e após receberem informações de que existem diferentes preços entre aparelhos Smartphones em estabelecimentos comerciais de Campo Grande, a equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast realizou pesquisa em 14 lojas da Capital.

Conforme o levantamento realizado entre os dias 18 a 20 de fevereiro em curso, a maior variação de preços registrada, foi de 57,96 %, com relação ao Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB encontrado na loja Ricardo Eletro por R$ 1 499,00 enquanto no Hipermercado Extra o mesmo aparelho é vendido por R$ 949,00, ou seja R$ 550,00 mais barato.

Além deste, foi encontrado também, o Smartphone Samsung Galaxy A8 64 GB que, na loja da Oi, sendo comercializado por R$ 2 499,00 e, novamente no Extra com o menor preço, no valor de R$ 1 599,00, representando um percentual de 56,29 % a menos.

A equipe do Procon Estadual visitou 14 estabelecimentos comerciais ( Lojas Americanas, C&A, Carrefour, Casas Bahia, Claro, Extra, Magazine Luiza, Oi, Pernambucanas, Riachuelo, Ricardo Eletro, Tim, Vivo e Walmart) onde constatou preços de 50 itens e entre estes, os Hipermercados Extra detém a maior quantidade de itens (15) com menor preço enquanto o preço mais elevado (12 produtos) foi encontrado no Walmart.

Para o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, “O trabalho realizado pelo Procon Estadual demonstra que é sempre interessante ao consumidor pesquisar preços antes de concluir suas compras, independentemente do produto que deseja adquirir. Passar em mais de uma loja pode trazer economia sensível na aquisição daquilo que se necessita”, destaca.