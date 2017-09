Primeiro domingo da primavera será quente e seco

Tamanho do texto

A previsão para a Primavera indica alta probabilidade das chuvas ocorrerem acima da normal em grande parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido à atuação da formação de sistemas de baixa pressão atmosférica, que geralmente estão associados à ocorrência de chuvas regulares e intensas. Nas demais áreas, os acumulados de chuva permanecerão abaixo da média.



Em Campo Grande, neste domingo (24), o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Os termômetros devem marcar temperaturas entre 22°C e 36°C.

Em Porto Murtinho, a mínima fica na casa dos 21°C e a máxima na casa dos 35°C.