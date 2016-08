Presídio recebe sistema de monitoramento por câmera em Nova Andradina

Tamanho do texto

O Estabelecimento Penal Masculino de Nova Andradina (EPMNA) recebeu um sistema de monitoramento de câmera. Ao todo são nove câmeras com resolução em Full HD e dois monitores. Durante 30 adias o sistema mantém imagens salvas.



Os agentes monitoram 24h por dia a movimentação no presídio, visualização de pontos mais sensíveis para a fuga e quem chega no local. “Melhorou 100%, principalmente por que ajuda a minimizar a escassez de agentes, dá mais visibilidade da unidade como um todo, ajudando a dificultar a ocorrência de fugas e demais atos ilícitos”, destaca o diretor do EPMNA, Jorge Leandro dos Santos.



Para o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, o uso da tecnologia tem se demonstrado muito útil para reforçar a segurança nas unidades prisionais. “O videomonitoramento torna mais rápida qualquer ação necessária, tanto para contenção de possíveis tentativas de fuga, quanto para repressão de tentativas de ataques externos”, ressaltou.