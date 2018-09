Prefeitura sorteará R$ 54 mil em campanha no IPTU 2018

Divulgação Os prêmios da campanha serão entregues em até 30 dias após o sorteio para os contemplados

Durante a realização da Festa das Nações para comemorar os 70 anos de Aparecida do Taboado, a Prefeitura irá realizar o sorteio de R$ 54 mil proporcionado pela campanha de IPTU 2018. O local escolhido será na Praça Matriz. Este ano serão o prêmio será dividido para 17 pessoas que quitaram em dia seus tributos municipais.



A premiação será nesta sexta-feira (28) e foram divididas em dinheiro com 14 chances entre todos os contribuintes: 4º prêmio, equivalente a R$ 5 mil; do 5º prêmio de R$ 4 mil; do 6º prêmio de R$ 3 mil; 7º, de R$ 2 mil; e o 8º prêmio corresponde a 10 sorteios de R$ 1 mil, de acordo com o site JP News.



Ainda, os prêmios da campanha serão entregues em até 30 dias após o sorteio para os contemplados.