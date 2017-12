Prefeitura promete instalar abrigos em 500 pontos de ônibus da Capital

Sol forte, chuva são fenômenos da natureza nada agradáveis para aquelas pessoas que precisam esperar por transporte coletivo, principalmente em lugares com falta de abrigo. Esse problema deve acabar no próximo ano em alguns pontos de Campo Grande. Pelo menos, é o que promete a prefeitura da Capital que anunciou a previsão de licitação para instalar 500 abrigos em pontos de ônibus.

Conforme as informações, a licitação deve acontecer no primeiro trimestre de 2018. Também está previsto o investimento de mais R$ 9,5 milhões em recapeamento - chamado tecnicamente de requalificação, das ruas Calógeras e Bahia.

A Calógeras receberá três quilômetros de recapeamento, entre as avenidas Mato Grosso e Eduardo Elias Zahran. Já a Bahia, terá requalificação de 1,8 quilômetros, entre a Afonso Pena e Coronel Antonino.

Divulgação/Prefeitura

São trechos dos corredores norte e sul do transporte coletivo, que além de receber o novo pavimento, terão padronização de calçadas, sinalização semafórica, readequação e implantação (onde não houver) da drenagem.

O recapeamento integra o Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande e tem recursos contratados (em torno de R$ 110 milhões) há cinco anos e que em 2017 começaram a sair do papel, com implantação do corredor sudoeste, onde está previsto recapeamento das ruas Guia Lopes, Brilhante, Gunter Hans e Bandeirantes, numa extensão total de 12 quilômetros.

Para o diretor da Agetran, apesar das dificuldades, por conta de pendências herdadas pela atual gestão, o ano de 2017 foi positivo. “Resolvemos o problema do congestionamento na rotatória das avenidas Nelly Martins e Mato Grosso, com a implantação do projeto de reordenamento que estava emperrado há quase dois anos. O plano de mobilidade urbana começou a sair do papel com a implantação do corredor sudoeste do transporte coletivo”, enfatizou.