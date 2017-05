Prefeitura de Campo Grande convoca 12 médicos para atuar na rede municipal de saúde

Conforme publicação feita na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial de Campo Grande, mais 12 médicos estão sendo convocados para compor o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Nos últimos três meses, 117 profissionais foram chamados para atuar da rede municipal de Saúde.

Divulgação Os médicos convocados atuarão em UPAS, CRS e também o atendimento na Atenção Básica (UBS e UBSF)

A publicação feita pela prefeitura da Capital, traz a convocação de 9 plantonistas clinico geral com carga horária de 12 horas semanais; 2 pediatras ambulatorial com 20 horas e 1 médico neurologista 12 horas.



A contração destes profissionais será feira em regime temporário, com vigência de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período. Profissionais devem se apresentar em no máximo três dias na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Secretaria Municipal de Saúde, localizada a Rua Bahia, 280 – Centro.