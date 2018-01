Prefeitura convoca 20 médicos para atuarem em postos de saúde da Capital

Tamanho do texto

Renê Marcio Carneiro/PMC Contratação é temporária por 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período

A Prefeitura de Campo Grande convocou 20 médicos de Saúde da Família (PSF) inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento na Rede Pública de Saúde. O edital nº 1 de 2018 foi publicado na página 3 da edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do Município (Diogrande).

Conforme a publicação, os profissionais deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais e podem ainda contribuir para reforçar as escalas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos Centros Regionais de Saúde (CRSs).

Os convocados devem se apresentar nesta quarta-feira (10), das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais. A lista completa de nomes selecionados e convocados pode ser acessada por meio do Diogrande e do site oficial da prefeitura.