Prefeitura autoriza criação de corredor comercial e gastronômico em bairros da Capital

Divulgação Moreninha II, Aero Rancho e Parati tem autorização concedida para ampliação de comércio

Publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), na data desta quarta-feira (04), prefeitura autoriza a criação de corredor comercial nos bairros Moreninha II e Aero Rancho e corredor gastronômico no bairro Parati.



Na Moreninha II, entre as ruas Grande Floresta e Rua Palmácia, foi autorizada a criação de um corredor comercial, gerando mais oportunidade de emprego, promovendo o desenvolvimento sustentável do local, como também atrair novos investimentos, assegurando o controle urbano, favorecendo o trânsito de pedestres e melhorias na circulação de veículos.



No bairro Aero Rancho o corredor comercial será criado entre as ruas Raquel de Queiroz e Rua do Piano, onde se concentra o maior número de estabelecimentos.



Já no bairro Parati foi autorizada a criação de um corredor gastronômico e turísticos, entre a Rua da Divisão e a Avenida George China, onde concentram-se grande número de bares e restaurantes na região, aquecendo a economia, gerando empregos, e oferecendo mais uma oportunidade de turismo aos visitantes da Capital.