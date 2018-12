Prefeito Mário Kruger apresenta veículos doados pela Receita Federal

Diário do Estado Frota irá auxiliar na execução das ações da administração municipal

Nesta terça-feira (12), a Receita Federal, a título de doação, encaminhou três veículos que auxiliarão na execução das ações da administração municipal. O chefe do Executivo, Mário Kruger, apresentou os veículos, incorporados na frota da prefeitura.

Os veículos são:

(01) Cavalo mecânico Scania G 380, ano 2011 engatado em uma carreta;

(01) Cavalo mecânico Volvo SH 12 380, ano 2004 engatado em uma caçamba basculante;

(01) caminhonete Ford Ecosport.

Para o prefeito Mário Kruger, “Gostaríamos de agradecer à Receita Federal, porque esses equipamentos serão fundamentais para agilizar e baratear custos para a Administração sendo que os veículos estarão sendo utilizados da melhor forma possível, atendendo as necessidades do Município”, afirma.

As mercadorias e veículos apreendidos em decorrência de crimes como descaminho e contrabando são doados pela Delegacia da Receita Federal de Campo Grande - MS regularmente para municípios do interior, órgãos do governo do Estado e da Capital, além de instituições federais, para que possam atender as necessidades de cada local.