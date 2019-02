Ponte em Bodoquena deve receber investimento de mais de R$ 1,5 milhão

Agesul/Divulgação

O Governo do Estado vai construir nos próximos meses uma ponte de concreto armado sobre o rio Salobra, no município de Bodoquena. Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25), através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) o edital de lançamento da obra, que pode ser conferido na página 65.

De acordo com a Agência o valor orçado da obra é de R$ 1.793.324,85 para a construção de uma passagem de 50 metros de comprimento. O rio Salobra é um dos mais importantes afluentes do rio Miranda e estratégico no turismo da região de Bodoquena.

A abertura acontece no dia 13 de março, às 9h, na sede da Agesul, na capital.