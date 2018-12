Polícia Municipal é capacitada para atuação de Justiça Restaurativa

PMCG/Divulgação O curso aconteceu no período de 17 a 22 de setembro, no Centro Integrado de Justiça (Cijus)

Parceria da Prefeitura com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul capacitou 44 policiais municipais de Campo Grande para atuarem de acordo com as diretrizes da Justiça Restaurativa, que é uma forma alternativa e diferente do sistema tradicional de justiça, a qual visa prevenir a violência e a criminalidade nas relações do contexto escolar, por meio de resolução de conflitos. Os servidores receberam os certificados de conclusão do curso nesta sexta-feira (7).

O curso aconteceu no período de 17 a 22 de setembro deste ano, no Centro Integrado de Justiça (Cijus), durante a 1ª Semana Municipal de Justiça Restaurativa, promovida pela Coordenadoria da Infância e da Juventude de MS (CIJ), em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social e a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O secretário municipal de Segurança de Campo Grande, Valério Azambuja, ressalta a importância dessa capacitação para a comunidade. “Essa capacitação proposta pelo TJ nada mais é do que uma forma de resolver conflitos, principalmente na questão das escolas, que envolve os adolescentes. Esses servidores serão multiplicadores junto às escolas municipais, junto aos conselhos municipais de segurança, para justamente levar essa mensagem, que é a resolução de conflitos de forma harmoniosa sem a necessidade da intervenção tanto do poder público, policia ou o judiciário”.

O Poder judiciário de MS reconhece a importância da parceria com a Polícia Municipal. São os policiais que estão em contato direto com a comunidade escolar em todos os seus percursos: sejam nos terminais rodoviários municipais, nos postos de saúde, na rua; orientando e guiando esses jovens a trilhar o melhor caminho; e utilizando-se dos princípios e valores praticados na Justiça Restaurativa em teoria e dinâmicas vivenciadas neste breve curso, poderão ser sementes e exemplos de paz.