Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ganhará reforço de viaturas

Divulgação/Assessoria Viaturas serão entregues na manhã deste sábado (20) em Dourados

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul receberá na cidade de Dourados, às 10h, no Salão de Eventos do Sindicato Rural, quatorze novas viaturas para atender à população sul-mato-grossense. Todas as viaturas da PM são modelo “TrailBlazer” garantindo qualidade de atendimento para população e ostensividade para atuação dos militares.



O evento contará com a presença do Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, o Secretário de Estado, Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja. Além dos comandantes das Unidades e pelotões que no ato já receberão as viaturas que serão utilizadas nos municípios.



Os municípios atendidos serão: Caarapó, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Laguna Caarapã, Rio Brilhante e Vicentina. “É de suma importância equipar as forças de segurança, garantindo assim, um atendimento de qualidade à população e um efetivo mais motivado”, declarou o Comandante Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta.



Ao todo serão entregues 31 viaturas as três forças, sendo 14 para Polícia Militar, 13 para Polícia Civil e quatro para o Corpo de Bombeiros Militar. O investimento total na compra será de mais de quatro milhões e meio de reais investidos, mais uma etapa do Programa MS Mais Seguro do Governo do Estado.

No evento, serão entregues também viaturas à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros Militar.