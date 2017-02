Polícia Civil realiza campanha de doação de sangue

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realiza campanha de doação de sangue no Hemosul. A ação acontece na quinta-feira (23), no Hemosul, localizado na avenida Fernando Correa da Costa, 1.304, em Campo Grande. A ideia e aumentar os estoques do hemocentro durante o Carnaval.



Durante o Carnaval, o número de doações diminui. A campanha é destinada a todos os policiais civis que pretendem doar sangue e fazer a inscrição para doação de medula óssea.



Conforme a assessoria, o doador de sangue será dispensado do trabalho na data da doação. Doadores de sangue e medula óssea também possuem o direito de pagar meia entrada em cinemas, outros espetáculos culturais e não pagam inscrições de concursos públicos.