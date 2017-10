Passarela custa quase R$ 100 mil e será entregue em 10 dias, promete prefeitura da Capital

Divulgação/Prefeitura Passarela está em fase de aterramento para ser entregue aos moradores

Passarela que deverá facilitar a travessia sobre o Córrego Imbirussu, no Jardim Carioca, em Campo Grande, vai custar quase R$ 100 mil. A obra no prolongamento da Rua Sylvio Ayala deverá ser terminada em até 10 dias, conforme previsão divulgada pela prefeitura. A estrutura encurta em seis quilômetros o acesso ao polo empresarial Oeste e ao Indubrasil, onde muitos moradores da região trabalham.

No começo da próxima semana, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos começam a fazer o aterro (o encabeçamento) da passarela, que custará ao todo R$ 97,9 mil e foi construída com vão livre de 24 metros e 1,5 metro de largura. A parte da pintura também já está concluída.

Além do aterro das cabeceiras, será feita a extensão da rede de elétrica para instalar iluminação pública e com isto garantir maior segurança durante a travessia noturna. Também está prevista a recuperação da Rua Sylvio Ayala (que serve de acesso à passarela), que receberá algumas tubulação para escoamento da enxurrada.

Desde março os moradores usam uma “pinguela” de madeira, sem corrimão lateral e que com as últimas chuvas teve uma inclinação. No início do ano, a antiga travessia (construída no local onde foi instalada a estrutura metálica) foi arrastada pela chuva que ampliou bastante as margens do Imbirussu.

“Tomamos a iniciativa de construir esta passarela improvisada porque era uma necessidade da população do Jardim Carioca, que trabalha nas indústrias do polo empresarial”, conta o aposentado João Gamarra. Ele mora há 26 anos na região e mobilizou os vizinhos para comprar madeira e trabalhar na construção da pinguela num fim de semana.

Ainda de acordo com a administração pública, para 2018, dentro do projeto das obras de pavimentação e drenagem do Complexo Nova Campo Grande, está programada a construção de um ponte com o prolongamento da Avenida 7. No passado, a prefeitura perdeu R$ 1 milhão porque perdeu prazo para execução desta obra, projetada para 25 metros de extensão e 10,5 metros de largura (com espaço para ciclovia). O recurso foi obtido junto à Sudeco no final de 2013 e o convênio assinado no ano seguinte.