Parque do Poderes é batizado oficialmente com o nome de Pedro Pedrossian

Deurico/Capital News Pedro Pedrossian

O Parque dos Poderes, em Campo Grande, agora tem oficialmente o nome do ex-governador Pedro Predrossian. A mudança foi publicada na edição desta segunda-feira (2) do Diário Oficial do Estado. O projeto de lei com a homenagem foi aprovado na sessão do dia 13 de setembro da Assembleia Legislativa, em discussão única. Agora, a proposta segue para a sanção do governador.



Por proposição do deputado Paulo Corrêa (PR) e sanção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), passa a ser chamado Governador Pedro Pedrossian o complexo que reúne as sedes do Executivo e Legislativo estaduais, do Judiciário, além do Comando da Polícia Militar, entre outros órgãos estaduais e federais.



“Outorgar ao complexo administrativo estadual o nome do seu criador, o ex-governador Pedro Pedrossian, é, antes de tudo, prestar justa homenagem a quem se notabilizou como um dos melhores administradores públicos de nosso Estado, devendo, por isso mesmo, ser lembrado com orgulho por todos os cidadãos”, explicou Corrêa na justificativa da proposta.



Pedro Pedrossian morreu em casa, aos 89 anos, na madrugada do dia 22 de agosto deste ano. Engenheiro civil, foi governador do antigo Mato Grosso entre os anos 1966 e 1971. Em 1980, foi nomeado pelo então presidente João Figueiredo para comandar Mato Grosso do Sul e voltou à governadoria em 1991, quando foi eleito nas urnas.