Palestra sobre reforma da previdência lota auditório do Imasul

Divulgação/Assessoria Rodada do conhecimento debateu sobre a reforma da previdência e o servidor público

Nesta quarta-feira (29), a palestra sobre a reforma da previdência e o servidor público estadual lotou o auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

De acordo com o coordenador da Unidade de Capacitação do Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual, auditor fiscal Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, “Vamos continuar trabalhando para trazer assuntos importantes para os servidores do fisco. Esse é nosso maior público até hoje, o que mostra que os servidores estão bastante preocupados com as mudanças que estão havendo na previdência. O palestrante tirou muitas dúvidas e tenho certeza que foi um tema bastante esclarecedor”, destaca.

Durante o debate, o fiscal tributário Rubens França, que é membro do conselho estadual de previdência (Comprev), pontuou as novas exigências dispostas pela emenda nas questões relacionadas a desconstitucionalização, regime de financiamento da previdência, requisitos para aposentadoria, regras de transição, paridade e integralidade, contribuição previdenciária, cálculo de proventos, cumulatividade de benefícios e outros.