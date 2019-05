Ouvidoria tem chat e whatsapp para atender a população

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Objetivo é responder de maneira mais rápida aos contribuintes

Nesta quarta-feira (29), a Ouvidoria do Município divulgou a reestruturação dos canais como a Plataforma Fala Campo Grande e o teleatendimento 156. O objetivo é estreitar a relação entre o contribuinte e o poder público.

Buscando ainda dar mais celeridade aos atendimentos e caminhar junto com a tecnologia, a Prefeitura lança agora o Chat da Ouvidoria e o WhatsApp. Os dois novos canais vêm complementar os já existentes.

De acordo com o Ouvidor Geral do Município, Tony Ueno, “Quando assumimos a Ouvidoria, identificamos que existiam vários pontos frágeis, e o principal deles era que, nem toda solicitação era devidamente registrada com números de protocolos. Não existia possibilidade de haver um acompanhamento. O contribuinte chegava aqui e tinha que ligar depois para saber de sua demanda, e em outros departamentos, nem mesmo registro conseguiria encontrar”, destaca.

O contribuinte pode interagir de uma forma segura com a prefeitura pelo WhatsApp 98478-4349 ou pelo chat no site www.campogrande.ms.gov.br/ouvidoria.

Ainda conforme Tony Ueno, “O WhatsApp é um meio de comunicação mais rápido e mais prático. Todavia, nós temos que frisar que não atendemos por este número. A pessoa vai poder mandar vídeo, documento, foto e prints. Neste WhatsApp nós vamos interagir com o contribuinte com o objetivo de tirar dúvidas. De dar uma respostas instantânea”, conclui.

Além desses canais, o contribuinte pode ainda se comunicar pelos telefones 4042-4923 e o 3314-4639.