OAB pede reconstituição de morte de empresário ou afastamento de delegada

Deurico/Capital News Mansour Karmouche

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS) protocolou um pedido de reconstituição simulada do crime em que o policial rodoviário federal matou o empresário. O caso aconteceu no começo da manhã do dia 31 de dezembro de 2016. Se o pedido for negado, a OAB pedirá o afastamento da delegada Daniela Kades, responsável pelas investigações.



Em entrevista ao Capital News, o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, afirmou que a delegada está partindo somente para a linha defensiva. “A investigação é mais ampla, a delegada não está sendo imparcial. No começo do inquérito ela já estava falando em legítima defesa. Se for negado o pedido de reconstituição, aí pediremos o afastamento dela”, afirma o presidente.



O Ministério Público Estadual (MPE) fez pedidos também direcionados a delegada Daniela Kades. Promotores querem que perícia seja feita para confirmar se empresário desviou de buraco.



O Capital News tentou contato com a delegada, mas até o fechamento da matéria não obteve respostas.