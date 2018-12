Ninguém acerta em sorte excepcional da Mega-Sena e prêmio acumula

Tamanho do texto

Marcello Casal jr/Agência Brasil Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.104 da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (6), em Santo Anastácio, no interior de São Paulo. O prêmio acumulou.

Devido a "Mega Semana de Verão”, excepcionalmente, acontecem três concursos nesta semana. Está marcado ainda mais um no sábado (8). Normalmente, eles ocorrem às quartas e sábados.

As dezenas sorteadas nesta quinta foram: 02 - 10 - 12 - 27 - 45 - 56.

A quina teve 79 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 23.992,25. Outras 5.762 apostadores acertaram a quadra e receberão cada um R$ 469,92.

As apostas no sábado podem ser feitas até as 19h (de MS), em qualquer lotérica ou pela internet. O valor mínimo é de R$ 3,50.