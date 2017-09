Multivacinação de crianças e adolescentes continua até sexta-feira

Assessoria São 14 tipos de vacina, disponíveis em todas as Unidades de Saúde e previstas no chamado Calendário Nacional de Vacinação

A Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde, para atualização das vacinas de crianças e adolescentes de até 15 anos, continua até sexta-feira (22), em todas as Unidades de Atenção Básica de Saúde, nos popularmente conhecidos “Postinhos de Saúde” da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas.



O objetivo desta campanha do Ministério da Saúde, iniciada no dia 11 e com o último sábado (16), “Dia D”, dedicado exclusivamente à Multivacinação, é atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes, menores de 15 anos, que estejam em falta com alguma das vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação.



São 14 tipos de vacina, disponíveis em todas as Unidades de Saúde e previstas no chamado Calendário Nacional de Vacinação, que acompanha as várias faixas etárias da criança e do adolescente, desde o dia do seu nascimento e anotadas nas respectivas Cadernetas de Vacinação.



No chamado “Dia D” da Campanha de Multivacinação, no sábado (16), no período das 8h às 17h, em todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e nas unidades de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), incluindo o Centro de Especialidades Médicas (CEM), o movimento de atendimento à população foi considerado normal.



A Coordenação do Setor de Imunização divulgou o seguinte resultado do “Dia D” da Campanha: 510 crianças de até 9 anos de idade compareceram às Unidades e em crianças de até essa idade foram aplicadas 1.050 doses de vacinas; na faixa etária de 9 a 14 anos, compareceram 216 adolescentes e foram aplicadas 275 doses de vacinas; e, acima de 14 anos, as equipes de imunização aplicaram 213 doses de vacinas diversas.