Mototaxímetro tem decreto assinado pelo prefeito na Capital

.

Na manhã desta segunda-feira (13), prefeito Marquinhos Trad assinou no estacionamento da prefeitura da Capital, o decreto que torna obrigatório o uso do Mototaxímetro nos Mototáxis de Campo Grande. Para prefeito, o uso do aparelho irá recuperar a credibilidade e transparência do serviço prestado a população. O aparelho tem prazo de 180 dias para serem instalados, com valor de compra de R$ 950 reais, os mototaxistas serão instruídos sobre o uso e os cuidados referentes ao aparelho para que não tenha danos e prejuízos aos mesmos.

Prefeito Marquinhos Trad, diz que, “pensando na transparência e na credibilidade do uso e do valor do serviço a ser pago pelo usuário, vimos à necessidade da regularização do serviço, assim como estamos em negociação com o Uber, para que a segurança do usuário seja regulamentada,” pontuou Marquinhos.

Presidente do Inmetro Nilton Pinto Rodrigues, fala sobre testes e aferição do aparelho

De acordo com Nilton Pinto Rodrigues, Presidente do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) de Mato Grosso do Sul, “Campo Grande é a 1ª capital do Brasil com mototaxímetro regularizado pelo INMETRO. Fora quatro anos de projetos e testes, até a definição deste como correto para utilização”. Outros aparelhos foram implantados em outras cidades como forma de adaptação, porém nenhum deles havia sido aferido pelo instituto, conforme Presidente.

Diretor- Comercial da Sufab, Jefferson Figueiredo, disse que,“ o aparelho irá utilizar a bateria da moto, porém, terá um fusível incluso para que mantenha a estabilidade do aparelho, não havendo risco de o aparelho desligar, por conta de defeitos no asfalto”, pontua Figueiredo.

Presidente do Sindicato dos Mototaxistas fala sobre a busca pela credibilidade e transparência no serviço

Segundo Dovair Boaventura, Presidente do Sindicato dos Mototaxistas, “há dois anos estamos trabalhando para a inclusão do mototaxímetro na categoria, tentando desenvolver o aparelho, e hoje conseguimos. Com orgulho, posso dizer que a nossa categoria irá restabelecer a credibilidade e a segurança ao usuário, pois o valor não será diferenciado ao utilizar o mesmo percurso com motoristas diferentes,” afirma Boaventura.

Mototaxista acredita que o aparelho irá fazer a população retomar o uso do serviço

Para Luiz Agusto da Silva Pompeu, Mototáxista há 8 anos na profissão, “com a chegada do Uber, caiu de 50% a 70% o nosso atendimento, por conta de uns e outros motoristas que cobram valores diferenciados, agora com a regularização, teremos corridas de R$3,50 para mais. A transparência e a legalidade vai dar credibilidade ao nosso trabalho, e assim como o Uber, esperamos que aumente o volume de corridas. Antes eu trabalhava das 9h às 18h e hoje eu preciso entrar as 6h da manhã, para poder atingir o valor que eu ganhava anteriormente, com o mototaxímetro, poderei voltar a fazer o horário de antes,” diz Pompeu.

Também estiveram presentes no evento o secretário de Governo, Antônio Lacerda, vereador Enfermeiro Fritz, vereador Francisco Veterinário, e a subsecretaria de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini.