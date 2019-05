Miss Brasil Júlia Horta visita Bonito esta semana

@photo.pourfemme/Instagram Júlia Horta MIss Brasil Be Emotion Júlia Horta em passeio pelas águas de Bonito

Esta semana, a atual detentora da coroa de Miss Brasil Be Emotion, a mineira Júlia Horta esteve em Mato Grosso do Sul, e aproveitou para conhecer as belezas e iguarias do Estado.

A jornalista, visitou a Miss Mato Grosso do Sul Priscilla Vacchiano na capital para participar do chá de revelação da amiga, conforme Horta publicou em uma de suas redes sociais, “Papai do Céu escolheu te dar um novo propósito, te presentear com o amor mais puro, com uma luz enorme pra guiar seu caminho, com uma companheira pra vida toda. Eu já sinto toda a energia dela daqui. Ela te deixou muito mais linda (e olha que não achava ser possível), porque você é uma das almas mais bonitas que conheci. É tão incrível nossa conexão que eu nem consigo explicar. Parece que eu senti suas dores nos momentos desafiadores, mesmo que de longe. Meu coração ficava angustiado... Estar aqui hoje é uma experiência tão incrível, tô transbordando gratidão. Te ver sorrindo, deixando sua energia maravilhosa fluir e compartilhando comigo esse momento é algo que não vou esquecer nunca. Te amo muuuuuito! Você é uma irmãzinha pra mim. Estarei sempre contigo em pensamentos! Que venha uma baby cheia de saúde, com muito amor pra dar e trazendo muita paz pra vida de vocês. Já estou ansiosa pra ver o rostinho dela. Mais uma vez, muito obrigada por deixar eu fazer parte de tudo isso amiga!

