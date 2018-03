Mega-Sena promete pagar prêmio de R$ 60 milhões

O concurso 2.023 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 60 milhões neste sábado (17). O sorteio será realizado às 20 horas (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que esta semana está em Manhuaçu (MG).

Aplicando o prêmio na Poupança da CAIXA, o ganhador receberá mensalmente mais de R$ 231 mil apenas em rendimentos, valor suficiente para comprar seis carros populares a cada 30 dias.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes da hora do sorteio nas lotéricas ou pelo Internet Banking CAIXA. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Dupla de Páscoa

As apostas para a Dupla de Páscoa podem ser registradas em qualquer lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade. As apostas paralelas vão até o dia 20 de março. A partir do dia 21, todas as apostas concorrerão para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 31 de março.

O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,00.