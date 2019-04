Mega Sena acumula e o sonho de se tornar milionário retoma na próxima semana

Tamanho do texto

Marcello Casal Jr./Agência Brasil O sonho de se tornar milionário ainda e possível com o premio acumulado

Não foi ontem o dia da sorte de um único ganhador da Mega Sena milionária, pois ninguém acertou e ficou para o próximo sorteio, na quarta (1) em de R$ 125 milhões.



O premio acumulado Ninguém acertou os seis números do concurso 2146 da Mega-Sena, sorteados na noite de sábado (27), mas houveram acertos nos jogos da quina e da quadra. Confira.



As dezenas sorteados foram 16-18-31-39-42-44. Na quina, foram 283 apostas ganhadoras, cada uma no valor de R$ 30.594,81. A quadra saiu para 15.338 apostadores, que receberão R$ 806,43, cada um.