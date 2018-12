Marquinhos Trad afirma que irá vetar aumento de salário com índice acima da inflação

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Marquinhos Trad

Com a polêmica em cima do projeto de Lei n° 9.153/18 que tramita na Casa de Leis, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), afirmou nesta terça-feira (11), que não aprovará reajustes salariais na administração pública, acima do índice da inflação nacional.

Segundo Prefeito Marquinhos Trad, "Ainda que seja aprovado aumento salarial para o prefeito, vice-prefeito, secretários ou qualquer funcionário público, mas que esteja acima do índice inflacionário, eu vou vetar", afirma.

O rendimento bruto mensal, do chefe do Executivo municipal, que atualmente é de R$ 20.412,42 pode chegar a R$ 35.462,22, visto que o índice fixado é de até 90,25% em relação ao salário mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já o índice de reajuste para os vereadores da Capital foi determinado em 75% do salário de um deputado estadual de Mato Grosso do Sul, com prazo para valer a partir de 2021.

Leonardo Barbosa/Capital News Manifestantes usaram faixas e cartazes durante protesto na Câmara, nesta terça-feira (11)

Durante a sessão da Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (11), aproximadamente 100 pessoas fizeram um protesto contra o projeto que reajusta os salários do legislativo municipal. Portanto faixas e cartazes com os dizeres “Aumento Não”, os manifestantes gritavam palavras de ordem enquanto os parlamentares faziam as leituras das indicações e pronunciamentos.

**Com informações de Leonardo Barbosa