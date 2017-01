Marquinhos diz que Prefeitura deve R$ 12 mi para água e luz e serviços quase foram cortados

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Em balanço sobre situação das contas municipais, Marquinhos disse que dívida de Bernal quase cortou serviços de água e luz

Em coletiva de imprensa, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) declarou que o ex-gestor Alcides Bernal (PP) deixou de pagar o equivalente a seis meses referentes ao consumo de água e luz – o que totalizaria R$ 12 milhões. Ainda, a Prefeitura quase teve os serviços cortados devido a dívida.



O montante refere-se ao consumo dos prédios públicos e do Executivo. “É aquele ditado, devo não nego, mas vamos pagar”, declarou Marquinhos. Ele explicou que está negociando com as concessionárias mas que a prioridade agora é pagar os servidores municipais.



A assessoria da Águas Guariroba, responsável pelo abastecimento de água da Capital confirmou a existência de um débito da Prefeitura. Mas não informou o valor porque, como o Executivo também é um cliente, a divulgação da dívida viola normas.



Já a assessoria da Energisa não se posicionou, mas disse que está aberta à negociação de débitos, independentemente do cliente.



Leia na íntegra a nota da Energisa:

A Energisa esclarece que não há diferenciação de atendimento aos seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e obedece a regulamentação (resolução da ANEEL 414/2010) sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

A empresa ressalta ainda vem atuando fortemente em ações de mobilização para a negociações de débitos, evitando corte e a negativação de clientes junto aos órgãos de proteção ao crédito e restrições junto a instituições financeiras e ao comércio.

Contudo, a qualquer momento o cliente pode procurar a Energisa para regularizar pendências financeiras nos postos de atendimento.

Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone: 0800 722 7272(ligação gratuita).​​