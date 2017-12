Marco seleciona artistas para Exposições Temporárias

Divulgação / Governo de MS O Marco dispõe de quatro salas para exposições temporárias

O edital de seleção para o Programa de Exposições Temporárias de 2018, do Museu de Arte Contemporânea (Marco), foi publicado nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial do Estado (DOE). Os artistas interessados em expor seus trabalhos nas mostras programadas para o próximo ano podem se inscrever até 28 de fevereiro.

O objetivo é incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais. Além disso, busca valorizar e promover a arte, com a intenção de torná-la acessível ao público e apresentar novas trajetórias artísticas.

De acordo com o regulamento, os portfólios deverão ser enviados para avaliação da Comissão Curatorial do Museu. As propostas poderão ser inscritas individualmente ou por grupos de artistas. Todo o material especificado deverá constar em envelope ou embalagem apropriada, preferencialmente em tamanho A4 ou no máximo em tamanho A3.

As propostas podem ser encaminhadas ao Museu de Arte Contemporânea (Marco) por Correios ou pessoalmente. O Museu está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000, Parque das Nações Indígenas, CEP 79021-170, Campo Grande – MS.

Mais informações sobre o Programa de Exposições 2018 poderão ser obtidas no Marco, pelo telefone (67) 3326-7449, de terça-feira a sexta-feira, das 13h às 17h, pelo e-mail marco@fcms.ms.gov.br e no site.