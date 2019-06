Mandetta destaca que Comunidades terapêuticas têm cumprido papel do Estado

Tamanho do texto

José Cruz/Agência Brasil Ministro participou do Seminário Intersetorial de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas em Brasília.

Nesta segunda-feira (10), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi um dos participantes do Seminário Intersetorial de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas, realizado em Brasília.

Durante a participação, o ministro declarou que as comunidades terapêuticas "é que acabaram fazendo o papel do Estado" na questão do tratamento para usuários de drogas.

Ainda conforme o Ministro Luiz Henrique Mandetta, "A medicina não tem uma solução fácil para a questão das drogas. As drogas acabam sendo uma questão de troca, de conversão. A pessoa vai ter um filho. Em nome desse filho, ela larga o vício das drogas. Em nome da mãe, em nome do pai, de um novo amor, de uma estrutura familiar, ela larga", aponta Mandetta.