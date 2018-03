Mais 32 médicos são convocados para reforçar atendimento

Tamanho do texto

PMCG Médicos vão reforçar atendimento em unidades de saúde

Mais 32 médicos inscritos no Cadastro Temporário foram convocados pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Os profissionais reforçarão o atendimento nas unidades básicas de saúde (UBS), unidades de saúde da família (UBSF) e unidades de pronto atendimento (UPA/CRS).

De acordo com o edital, foram convocados 16 médicos clínico geral, 10 plantonistas clínico geral, 2 ortopedista clínico geral, 2 ginecologista obstetra, 1 pediatra e 1 médico legista. Os profissionais terão que cumprir 24h de trabalho semanais, podendo realizar plantões.

Os convocados devem se apresentar nesta quarta-feira (21), até às 16h30, na Sesau, para providências relativas ao início das atividades laborais.

O edital com a lista completa dos médicos convocados e a relação de documentos necessários pode ser conferido no Diário Oficial do Município (Diogrande).