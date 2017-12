Lei que institui a padroeira do Estado é publicada

Rachid Waqued A assinatura para a sanção da lei foi realizada durante a novena

A lei que institui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira de Mato Grosso do Sul foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (28) e já está em vigor. Autoridades civis como presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), juntamente com os também deputados Paulo Siufi (PMDB), Eduardo Rocha (PMDB), Marcio Fernandes (PMDB), Beto Pereira (PSDB), Enelvo Felini (PSDB), Onevan de Matos (PSDB), Felipe Orro (PSDB) e Cabo Almi (PT), participaram na manhã desta quarta-feira (27) do ato de assinatura para sanção da lei estadual nº 5.121/2017. A assinatura para a sanção da lei pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi realizada durante a novena que ocorre no Santuário, em Campo Grande.

Para o presidente da ALMS, a sanção da lei é muito importante para os católicos de Mato Grosso do Sul. “Todos os deputados concordaram que antes de encerrarmos o ano legislativo deveríamos votar esse projeto. Nosso Estado era o único do Brasil que ainda não possuía seu padroeiro. Por isso a necessidade da votação desta proposta”, finalizou Mochi.

O deputado Paulo Siufi, autor do Projeto de Lei que instituiu Nossa Senhora de Perpétuo Socorro padroeira de Mato Grosso do Sul, agradeceu o apoio dos demais parlamentares. “Quero agradecer aos colegas de legislativo que votaram a favor da proposta. Mais de 25 mil pessoas frequentam a novena às quartas-feiras e nada mais justo que esse reconhecimento”, comentou.

O arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, comemorou a sanção da lei. “Agradeço aos deputados pelo apoio e ao governador Reinaldo Azambuja por sancionar e estar aqui conosco no santuário neste dia tão importante”, comentou.

Por fim, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) destacou a escolha de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro para ser a padroeira do Estado. “Fico muito feliz, pois escolhemos a padroeira justamente quando Mato Grosso do Sul completa 40 anos”, finalizou. O dia da padroeira será celebrado no dia 27 de junho, mas sem a adoção de feriado para a data.