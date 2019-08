Lei Marinha da Penha comemora 13 anos

Divulgação/ PMCG Com objetivo de sensibilizar a população quanto à violência sofrida pelas mulheres.

Mais de 200 pessoas se reuniram na manhã desta sexta-feira (16) em frente ao Paço Municipal, para caminhar até a Praça Ary Coelho, em referência a 13 anos da Lei Maria da Penha.

Prefeito Marquinhos Trad, esteve presente na caminhada,e ressaltou “Todo mundo tem mãe e pode ter irmãs e filhas e eu duvido que alguém aceite que uma mulher perto de você sofra uma violência e por isso é tão importante encorajar nossas mulheres e todas as pessoas que presenciam essa situação a denunciar para que haja punição. Respeito, é através dessa palavra que nós vamos fazer barulho até que todos os seres humanos saibam que é apenas o que a gente quer”.

Todas as secretarias do município estiveram representadas, além de mulheres do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Associação de Mulheres com Deficiência. “13 anos da lei Maria da penha, 120 anos de campo grande, Agosto Lilás, e nós estamos aqui, mulheres reunidas para fazer essa caminhada pelo centro da cidade a partir da Prefeitura, um espaço de decisão política, onde nós temos um prefeito que fortalece a política publica para mulher, promove e garante os direitos das mulheres campo-grandenses. Todas juntas nessa causa que é trabalhar pelo fim da violência contra a mulher”, disse a Subsecretária de Políticas para a Mulher (SEMU), Carla Stephanini.

A Lei recebeu o nome de Maria da Penha, para homenagear Maria da Penha Fernandes vítima emblemática da violência doméstica, pois sobreviveu a duas tentativas de homicídio por parte do ex-marido, ficou paraplégica, e se engajou na luta pelos direitos da mulher e na busca pela punição dos culpados. Ela se tornou símbolo e líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres.