Justiça cobra Ângelo Guerreiro R$ 118 mil, recebido ilegalmente em 2012

Divulgação Justiça aguardava a devolução automática dos indiciados mas sem sucesso, assim como a resistência de Ângelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas

Em 2017, o Ministério Público Estadual, por meio do promotor Fernando Marcelo Peixoto Lanza, ofereceu ação civil pública contra os envolvidos na ''farra das cotas''. O órgão justificou que a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, instituída pela lei 2.496/2011 - hoje revogada, entre outras questões, os princípios da moralidade que deveriam ser observados por quem detém uma função pública. Dentre os envolvidos esta o atual prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreio (PSDB). Que deve cerca de R$ 118 mil, recebidos ilegalmente, segundo a Justiça, quando foi vereador entre 2011 e 2012.



Ele e um grupo de 17 vereadores tiveram acesso ao montante de R$ 1,2 milhão para gastos com o exercício parlamentar, mas que podiam ser usados para outros fins, como segurança e TV a cabo.



Conforme denunciado pelo MPE e ratificado pela Justiça, somente Guerreiro recebeu indevidamente R$ 87.970,17, entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2012, que, atualizados até 2017, somam R$ 118.254,08.



Na ação, também é citada a não devolução voluntária dos valores por parte dos envolvidos, por isso o motivo do ''processo'', mas ate o momento Guerreiro não fez a devolução.



Dos 18 envolvidos no caso, parte alegou falta de interesse processual e até da impossibilidade do MPE manejar tal ação civil pública para declarar a inconstitucionalidade da lei. Um deles chegou a justificar que não colocou valores em TV por assinatura, nem com locação de carros e ainda adquiriu material de expediente, muitos usados até hoje e incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal.



No entanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não aceitou o pedido das defesas dos réus ocorridas em outubro de 2018, quando a juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas, bateu o martelo contra os 18 réus.



No processo, consta que Guerreiro e os demais condenados interpuseram recurso contra a decisão de primeira instância. O apelo do prefeito ao Tribunal de Justiça ocorreu em 21 de março de novembro do ano passado. Ainda não há definição sobre a data do julgamento.



Dentre os nomes citados esta também Jorge Martinho, atual interlocutor da Saúde da Costa Leste com o Governo.



A reportagem procurou a assessoria de imprensa da prefeitura de Três Lagoas, mas ate o fechamento desta edição não conseguiu o contato.