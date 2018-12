Justiça aceita nova denúncia de conspiração de Políticos contra Alcides Bernal

Deurico/Arquivo Capital News André Puccinelli, Gilmar Olarte, 01 ex-prefeito, 10 vereadores ou ex-parlamentares e 5 empresários

O juiz Márcio Alexandre Wust, da 6ª Vara Criminal de Campo Grande, aceita nova denúncia na Operação Coffee Break deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), contra políticos e empresários da Capital.

O caso é de interesse público, porém, tramita em sigilo desde a apresentação da denúncia, em junho de 2016. A ação criminal é contra 19 réus, onde são acusados de armar esquema para cassar o então prefeito Alcides Bernal (PP).

De acordo com a investigação do Gaeco, os empresários João Alberto Krampe Amorim dos Santos e João Roberto Baird seriam os “chefes” da conspiração contra Bernal, comprando votos para cassar o prefeito, em março de 2014. Além deles, os parlamentares e os ex-prefeitos Nelsinho Trad e Gilmar Olarte, são acusados de participar do esquema para tirar Bernal do Executivo. Já os empresários Luiz Pedro Gomes Guimarães e Raimundo Nonato de Carvalho são os responsáveis por apresentar a denúncia, resultando na abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) “do Calote” e por consequência da cassação.

Veja quem são os réus na lista abaixo:

Empresários:

Carlos Eduardo Belineti Naegele

João Alberto Krampe Amorim dos Santos, dono da Proteco

João Roberto Baird, dono da Itel Informática

Luiz Pedro Gomes Guimarães

Raimundo Nonato de Carvalho

Ex-vereadores e parlamentares:

1. Carlos Augusto Borges, o vereador Carlão (PSB)

2. Edil Afonso Albuquerque (PTB), ex-vereador

3. Edson Kiyoshi Shimabukuro (PTB), ex-vereador

4. Eduardo Pereira Romero (Rede), vereador

5. Flávio César Mendes de Oliveira (PSDB), ex-vereador

6. Gilmar Nery de Souza, vereador Gilmar da Cruz (PRB)

7. João Rocha (PSDB), atual presidente da Câmara

8. José Airton Saraiva (DEM), ex-vereador

9. Mário César de Oliveira Fonseca (MDB), ex-presidente da Câmara

10. Otavio Augusto Trad Martins (PTB), vereador

11. Waldecy Batista Nunes, o Chocolate (PTB), ex-vereador

André Luiz Scaff (procurador municipal)

André Puccinelli (ex-governador)

Ex-prefeitos:

Gilmar Antunes Olarte

Nelson Trad Filho (PTB)

Os acusados também respondem por organização criminosa e corrupção, assim como, na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos tramita ação civil de improbidade administrativa que cobra indenização de R$ 25 milhões por danos morais coletivos.