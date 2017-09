Irmã de guarda municipal reconhece corpo de servidor morto em acidente

Foto cedida via WhatsApp ..

A Guarda Civil Municipal de Campo Grande está de luto, ao fazer o anúncio oficial do falecimento do servidor Anderson de Lira Ramos, morto em um acidente de trânsito, nesta madrugada, em Campo Grande. O reconhecimento foi feito pela irmã da vítima, que esteve no Instituto Médico e Odontologia Legal (IMOL). Em conversa com a reportagem, ela contou que o rapaz saiu de casa ontem, por volta das 20h.

Arquivo pessoal Guarda civil municipal Anderson de Lira Ramos, morto em acidente



A polícia ainda trabalha na identificação de uma segunda pessoa, que estava no banco do passageiro quando o Honda/City bateu em um poste de iluminação pública. Ramos, que conduzia o veículo, e o passageiro morreram carbonizados, após a batida.



O acidente aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira (27), na avenida Mato Grosso, entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa. De acordo com as informações divulgadas pela Guarda Municipal, o servidor estava lotado na Escola Municipal Elizio Ramires Vieira, que fica no Jardim Pênfico.

