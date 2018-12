Incêndio atinge hotel na região da antiga rodoviária da capital

Foto cedida Fumaça toma conta do telhado do Hotel Nacional, no centro da capital

Um incêndio em um hotel na região central de Campo Grande chamou a atenção de populares que passavam pelo local na tarde desta segunda-feira (10), em Campo Grande. O Hotel Nacional fica localizado ao lado da antiga rodoviária da capital.

De acordo com informações preliminares, o fogo teria se iniciado no 2º andar do prédio e ainda não relato de vítimas ou prejuízo material com o incidente. O Corpo de Bombeiros está no local tentando controlar as chamas e evacuar a estrutura do prédio. Um caminhão pipa está sendo utilizado na ação.

Imagens enviadas ao Capital News mostram uma fumaça densa saindo do telhado do hotel. Os bombeiros e a Polícia Militar isolaram a rua que dá acesso ao prédio, por questão de segurança, e a Energisa (concessionária responsável pela distribuição de energia) já cortou o fornecimento de energia para que não haja curtos elétricos durante os trabalhos de contenção do incêndio.