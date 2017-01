IFMS abre prazo de matrícula em cursos técnicos integrados

Deurico/Capital News Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande

IFMS abre nesta segunda-feira, 9, o prazo de matrícula para os candidatos aprovados na primeira chamada do Exame de Seleção 2017, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O candidato aprovado deve fazer a matrícula na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu até o dia 18 de janeiro.



Os locais e horários de atendimento estão disponíveis no edital de convocação da primeira chamada, publicado na Central de Seleção do IFMS e na tabela abaixo. O endereço da Central de Seleção é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.



Os documentos a serem entregues na Cerel são, o requerimento de matrícula preenchido e assinado, além das cópias e originais do histórico escolar do ensino fundamental, da certidão de nascimento ou casamento, da carteira de identidade ou de outro documento oficial de identificação com foto, do CPF e uma foto 3×4 recente.



Maiores de 18 anos devem apresentar ainda os documentos de quitação com a Justiça Eleitoral e o Serviço Militar, no caso dos homens.

Os convocados devem entregar também o questionário socioeconômico preenchido.