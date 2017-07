Homem morre enquanto realizava corte de árvore

Um homem de 24 anos morreu ao realizar o corte de uma árvore na cidade de Angélica, nesta quarta-feira (19). Acredita-se que enquanto ele realizava o corte, tenha sido atingido na cabeça por um tronco, vindo a morrer.

De acordo com site Ivi Noticias, ele estava usando uma motosserra para realizar o trabalho, momento em quem passoas próximas ao local perceberam que o barulho da máquina havia parado.

Ao irem ver o que tinha acontecido, o homem identificado como José Domingo Navarro Gimenez, estava caído no chão com um ferimento na cabeça, dando a entender que ele possivelmente tenha sido atingido na cabeça no momento do corte.

O homem tinha vindo do Paraguai para trabalhar no Brasil.