Governo do Estado firma acordo para a contratação de internos

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Administração do Sistema Prisional (AGEPEN), firmou um termo de cooperação mútua com a empresa Real Food Alimentos para a contratação de internos do Estabelecimento Penal de Dois Irmãos do Buriti.



Os custodiados receberão, da empresa, o equivalente a três quartos de um salário mínimo, cerca de R$702, para desenvolver atividades alimentícias, tais como recebimentos de gêneros alimentícios, armazenamento, preparo, entrega, limpeza e conservação de utensílios e equipamentos, no interior do Estabelecimento Penal da cidade.



O contrato terá vigência de um ano e foi assinado pelo Diretor-Presidente da AGEPEN, Aud de Oliveira Chaves e pelo sócio proprietário da empresa, Ederson Christian Alves de Oliveira.