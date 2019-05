Governo do Estado começa a definir o Plano Plurianual próximos quatro anos

Edemir Rodrigues/Portal do MS O encontro contou com a participação de técnicos das secretarias que ficarão responsáveis pela elaboração do plano.

Durante a primeira etapa das reuniões que irão definir o planejamento dos próximos quatro anos, que estarão no Plano Plurianual (PPA) para o período 2020 - 2023. O objetivo dos organizadores é realizar cinco encontros regionais abordando o assunto, apenas nos meses de julho e agosto de 2019, em diferentes municípios do estado. Para o governo a participação da sociedade e a integração de todas as áreas do Governo são fundamentais no processo de modernização e na construção de um novo Mato Grosso do Sul.

O encontro contou com a participação de técnicos das secretarias que ficarão responsáveis pela elaboração do plano. Na ocasião também foi apresentado o cronograma de atividades e uma breve explanação a respeito dos objetivos da gestão para o próximo ciclo.

De acordo com o secretário-adjunto Flávio César, “As propostas (PPA) apontam caminhos que o governo deve seguir com projetos mais maduros, evitando assim o desperdício de recursos públicos. O objetivo é contemplar todas as regiões do estado e continuar a obter resultados satisfatórios”, aponta.

Segundo o superintendente de Planejamento da Secretaria Estadual de Governo (Segov), Thaner Nogueira, “o objetivo é construir projetos que possam trazer resultados práticos ao governo, com estratégia definida para cada pasta. Precisamos consolidar a gestão com um resultado de alto impacto para a sociedade e mostrar os investimentos e serviços otimizados ao cidadão”, pontua.

Ainda conforme Thaner Nogueira, “é preciso aprimorar instrumentos que melhorem os indicadores sociais em Mato Grosso do Sul potencializando os investimentos para as regiões do estado, gerando competitividade e criando oportunidades”, conclui.

PPA – Para que o governo possa desempenhar suas funções com critério, é necessário que haja um planejamento orçamentário, que estabeleça as prioridades da gestão. É para esse fim que a própria Constituição introduziu um modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público. Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo (04 anos) da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos.