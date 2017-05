Governo do estado anuncia investimento de R$7,6 milhões em infraestrutura

Chico Ribeiro Os termos podem ser consultados no diário oficial desta quarta (17)

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou, nesta terça-feira (17), duas licitações para obras de infraestrutura no interior do estado. As tomadas de preço acontecem nos dias 16 de maio e 1º de junho, respectivamente.



A primeira licitação diz respeito a pavimentação de 3,74 quilômetros da MS-347, no trecho que liga o município de Dois Irmãos do Buriti a um frigorífico instalado na região, totalizando R$ 5,3 milhões em obras. A segunda, é destinada à construção de uma ponte sobre o córrego Lageado, na MS-447, em aquidauana, orçada, inicialmente, em R$201,6 mil.



A Agesul também divulgou, no diário oficial de hoje, o resultado de outras licitações que totalizam R$2.065.581,22 milhões. A reforma de adequação do prédio do Conselho Estadual Antidrogas (Cead), orçada em R$ 575 mil também fará parte desse pacote de obras.



Os municípios de Rio Negro e Sonora receberão, juntos, R$1,5 milhão para pavimentação asfláltica e drenagem de águas pluviais.