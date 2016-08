Governo comemora 128 leitos na conclusão da obra da Unidade do Trauma da Santa Casa

Deurico/Capital News Santa Casa terá novos leitos especiais da Unidade do Trauma

Governo comemora entrega às obras de conclusão da Unidade do Trauma da Santa Casa Campo Grande que contará com mais de 120 leitos.

Em 2015, após vários impasses para a retomada das obras da Unidade, uma parceria entre o Governo do Estado, Santa Casa de Campo Grande, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério da Saúde e prefeitura de Campo Grande derem reinicio às obras de conclusão da unidade.

Serão 100 leitos de enfermaria, 18 de observação e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cinco salas de cirurgia e três salas de isolamento.

Para o diretor-presidente da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), administradora da Santa Casa, Esacheu Nascimento, a conclusão da unidade do Trauma reflete diretamente na expectativa de atendimentos às demandas de acidentes trânsito registradas em Campo Grande. “Depois de quase 20 anos criou-se esta expectativa que está diretamente ligada às demandas de acidentes de trânsito, principalmente as ocorrências com moto. O reinicio das obras da Unidade do Trauma é resultado de um esforço não só da Santa Casa, mas também do Governo do Estado, Ministério da Saúde e Ministério Público Estadual e Federal”, afirmou o diretor.