Funcionários da Santa Casa recebem 13º

Deurico/Capital News Funcionários paralisaram temporariamente os serviços na Santa Casa nos dias 21 e 22

A assessoria de imprensa da Santa Casa confirmou o recebimento do décimo terceiro dos funcionários da instituição na manhã desta terça-feira (23).

Nesta semana, os funcionários paralisaram temporariamente os serviços na Santa Casa como protesto para pressionar o Executivo.



O Município declarou ontem que recebeu no dia 21 de dezembro os repasses do Fundo Nacional de Saúde (FNS) do Governo Federal – verba destinada à remuneração do 13º dos funcionários –, no entanto, o pagamento seria feito em até três dias úteis, devido ao banco utilizado pelo Ministério da Saúde. “Como o banco utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde é Caixa (Caixa Econômica Federal), somente no dia 26 de dezembro estará liberado para repasse aos hospitais conveniados”, conforme consta na nota.