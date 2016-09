Fenaban marca nova rodada de negociações sobre greve

Deurico/Artigo Capital News Mais uma rodada de negociações acontece hoje

A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) marcou mais uma rodada de negociações a pedido do Comando Nacional dos Bancários. A reunião será nesta terça-feira (27), às 14h, em São Paulo.



De acordo com a assessoria ao todo foram oito rodadas de negociações, os bancos estão intransigentes e insistem num reajuste de 7%, um índice abaixo da inflação, mesmo com lucros exorbitantes de R$ 30 bilhões no primeiro semestre deste ano. Por outro lado, a categoria reivindica 14,78%, sendo que apenas 5% é ganho real.



São 22 dias de greve e 148 unidades bancárias estão com as atividades paralisadas em Campo Grande e região, representando 92% das agências.



As reivindicações feitas são relacionadas aos salários e também a questões estruturais, como o combate às metas abusivas e ao assédio moral, fim das demissões abusivas, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições de trabalho. A população tem procurado Lotéricas da Capital com o objetivo de pagar contas e realizar alguma movimentação bancária eletrônica.