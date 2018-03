Escrituras definitivas de imóveis serão entregues a 100 famílias

Edemir Rodrigues Moradores comemoram entrega das escrituras no Portal Caiobá

Cerca de 100 famílias que vivem no Portal Caiobá, em Campo Grande, vão receber as escrituras definitivas de imóveis, nesta sexta-feira (16). Os documentos serão entregues aos moradores que já possuem o termo de quitação das casas.

A ação faz parte do programa de regularização fundiária. Os moradores receberão as escrituras sem ter que pagar o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e as taxas cartorárias. Entre os beneficiados com a ação estão famílias que vivem há pelo menos 17 anos no Portal Caiobá.

“A partir de agora essas famílias poderão dormir tranquilas tendo a certeza de que o imóvel está em seu nome. Ter sua casa regularizada é o sonho de muita gente”, afirma a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avezani Lopes.

O aposentado Ercílio Moreira Raulino, de 69 anos, conta que foi um dos primeiros moradores do loteamento. Ele explica que quando mudou-se para a região, só tinha mato. Não tinha asfalto, esgoto nem casas. “Chegamos, trouxemos a enxada e começamos a carpir”, lembra. Depois de alguns acordos com o governo e pagamentos das mensalidades de quitação da casa, ele receberá a escritura do imóvel. “Agora vou realizar um sonho que muitos têm, depois de quase 20 anos”, comemora.