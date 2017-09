Equipamentos esportivos adaptados podem ser instalados em escolas municipais

Reprodução/TV Morena Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad, em Campo Grande



As escolas de Rede Municipal de Ensino de Campo Grande poderão ter aparelhos de esporte e de lazer adaptados a pessoas com deficiência. A implementação dos aparelhos nas escolas municipais da capital sul-mato-grossense consta na lei aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) e foi publicada na edição desta quinta-feira (21), do Diário Oficial, Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência.



Conforme a lei, a conservação e manutenção dos equipamentos caberão à comunidade escolar.



Os colégios terão que estimular alunos, pais e professores a preservarem o bom estado dos equipamentos. Ainda não há data para instalação dos equipamentos.