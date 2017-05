Empresa é multada por Prefeitura em R$ 50 mil por despejar esgoto em rede de água pluvial

A empresa Higietel Ambiental LTDA – EPP foi multada pela Prefeitura de Três Lagoas em R$ 50 mil por despejar esgoto sanitário na rede de coleta de água pluvial de Três Lagoas, rede essa que desagua no Córrego da Onça. O crime ambiental ocorreu no início desse mês e agora a empresa tem 20 dias para apresentar defesa.

Reprodução Esgoto poluiu ainda rua do Jardim Oliveira





Conforme a fiscal ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), Cristiane Rocha, um funcionário da empresa despejou dois caminhões de oito mil litros de esgoto sanitário em duas bocas de lobo localizadas no cruzamento da Rua Sebastião dos Santos com a Rua Manoel de Oliveira Gomes no Jardim Oliveira.



O fato foiflagrado por um morador quegravou dois vídeos mostrando as duas vezes em que o caminhão estacionou no local e levou a denúncia àSanesul que apresentou o material à Semea para que houvesse a autuação. O caso foi passado ainda para avaliação da Promotoria de Meio Ambiente.



“A empresa foi autuada levando em consideração dois critérios, o primeiro de poluição por lançamento de esgoto sanitário, haja vista que a rede de captação de água pluvial não é destinada para captar esgoto sanitário. Com isso, a poluição se deve pelo fato de que a rede desemboca em um corpo d’água, nesse caso o Córrego da Onça. O segundo critério é por ter desobedecido à licença ambiental que tem condicionantes que obrigam empresa a realizar o despejo do esgoto em uma estação de tratamento”, explicou Cristiane.



Conforme o secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, Celso Yamaguti, a empresa teria realizado o mesmo crime ambiental outras vezes. “Testemunhas relataram que não é a primeira vez que a empresa faz isso, porém ninguém gravou nenhum vídeo, fez foto da ação ou denunciou de imediato, o que não nos permite aplicar nenhuma punição, haja vista que não se tem provas”, explicou.



De acordo com aSecretaria de Meio Ambientetodo cidadão que vir qualquer ato estranho em relação à poluição ou depredação ambiental deve entrar em contato imediato pelo número (67) 3929-1249 ou (67) 3929-1852 para fazer a denúncia. Vídeos ou fotos da ação podem ser usados como provas, caso comprovada ilegalidade do ato.