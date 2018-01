Diferença de preço entre universidades na Capital é de quase R$ 1 mil

Divulgação/Agência Brasil Pesquisa do Procon comparou mensalidades na Capital e no interior do Estado

O Procon realizou pesquisa para verificar a variação no valor cobrada pelas instituições de ensino de Campo Grande e de cidades do interior de Mato Grosso do Sul. No ranking dos cursos com maior variação de mensalidade na Capital, Farmácia, turno matutino, teve a maior variação média, de 116,3%, enquanto no interior, Pedagogia noturno foi o que obteve a maior variação, 60,65%. Conforme os dados anotados pelo Procon, quem escolher a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) para realizar a graduação em Farmácia vai desembolsar R$ 1.349,70 por mês, já os matriculados no Centro Universitário Anhanguera 2 pagam R$ 624. A diferença é de R$ 986,85.

A Superintendência de Defesa do Consumidor compara apenas os preços, a pesquisa não faz nenhum registro quanto a estrutura ou a grade curricular de cada curso.

Para o superintendente do Procon-MS em exercício, Rodrigo Vaz, a pesquisa contribui para uma melhor análise dos consumidores. “É comum ter variações nos preços em razão do turno escolhido e do período letivo, ou seja, com relação aos cursos que iniciam após os vestibulares de inverno e verão. É importante que o consumidor pesquise e analise também a qualidade dos cursos oferecidos em cada instituição”, pondera.

No caso do curso de Pedagogia, maior diferença nas mensalidades entre as graduações oferecidas no interior do Estado, variação de 60,65% foi encontrada na comparação entre quem estuda nas Faculdades Integradas de Três Lagoas e paga R$ 1.000 e os alunos da Faculdade de Educação de Costa, que bancam com uma mensalidade de R$ 622,49. Diferente do que ocorreu na Capital, a comparação no interior considera apenas o curso oferecido, mesmo que em instituições de cidades diferentes.

A amostragem foi realizada em cinco universidades da Capital e três do interior, nos municípios de Costa Rica, Dourados e Três Lagoas e inclui alguns cursos de Educação a Distância. O Procon Estadual disponibiliza o número 151 e o “Fale Conosco” do site www.procon.ms.gov.br aos consumidores para informações e denúncias.