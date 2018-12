Denúncia leva o Procon a achar irregulares em tradicional supermercado da Capital

Tamanho do texto

Divulgação/Procon Fiscalização foi nesta quinta-feira

Fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) de Mato Grosso do Sul, encontraram diversas irregularidades que ferem o Código de Defesa do Consumidor em um dos supermercados mais tradicionais de Campo Grande, instalado dentro de um shopping. O flagrante foi feito depois de denúncia de um cliente, nesta quinta-feira (13).

Segundo o Procon, vários produtos estavam com prazo de validade vencido, outros impróprios para o consumo por estarem com embalagens violadas ou amassadas e também foram encontradas divergências de preços entre as gôndolas e os registrados nos caixas.

Com relação aos produtos vencidos, tinham: 40 pacotes de feijão carioquinha, com um quilo cada, um pacote de arroz especial, dois sachês de molho de tomate todos vencidos nos primeiros dias de dezembro em curso. Além destes foram encontradas também 25 embalagens de macarrão instantâneo com prazo expirado em 06 de novembro passado.

Impróprios para consumo estavam expostos milho em conserva, massa de tomate e macarrão instantâneo. Além disso foram encontrados produtos sem qualquer especificação de procedência, prazo de validade ou ingredientes que o compõem. Registrada ainda, 48 produtos com divergência de preços entre a gôndola e os caixas. Todo o material irregular foi descartado na presença de representantes do supermercado que foi autuado.

O superintendente do Procon Estadual alerta o consumidor para não se descuidar de detalhes importantes na hora de adquirir produtos para consumo. “É muito importante ficar atento a prazos, especificações e preços, principalmente nesta época em que há aumento do movimento nos estabelecimentos comerciais”, observa.