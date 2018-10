Defensoria abre licitação para construção de sede em MS

Defensoria/Cedida Segundo o órgão, a cidade tem uma população carente com necessidades básicas

A cidade de Coxim será a próxima a receber um prédio da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. A confirmação se deu por meio de publicação feita pelo órgão, feita neste mês, no Diário Oficial n. 9.746.

Segundo o órgão, a publicação prevê a abertura da licitação para contratar empresa especializada em obras que fará a construção da Unidade de Coxim em terreno doado pelo município. A cidade, que fica 215 quilômetros de Campo Grande, tem mais de 33 mil habitantes.

De acordo com o IBGE, a média salarial dos trabalhadores formais é de 2 salários mínimos e menos de 14% da população tem acesso a rede de esgoto. “Entendemos que Coxim é uma cidade que deva ser priorizada tendo em vista os números apresentados pelo IBGE, os quais demonstram a existência de uma população necessitada. Também em razão do apoio do município que doou terreno e ainda a necessidade de melhores instalações que trarão mais eficiência aos serviços prestados e dignidade à população atendida”, disse o defensor público-geral do Estado Luciano Montali.

Por meio de nota o órgão afirmou que “o acesso integral e gratuito à Justiça é um compromisso da Administração Superior, que vem investindo em construção de unidades, reformas, ampliações e locações para atender melhor os usuários”, finalizou.